"Poseł usunął marszałka". Komentarze po dymisji Kuchcińskiego

"To nie koniec sprawy. Marek Kuchciński musi odpowiedzieć za nadużycia i za wszystko czego się dopuścił. Dymisja wymuszona, bez klasy, z żenującą próbą wrzutki 'wina Tuska'" - tak z kolei o całej sprawie pisze Andrzej Rozenek z SLD.

"Kłamstwo. Wiadomo o nim z całą pewnością, że ma krótkie nogi. Nie do wiary, że Pan Marszałek kochany próbował na nim polecieć" - tak przebieg konferencji skomentował poseł PO, Michał Szczerba.

- Chciałbym wyraźnie powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa - oświadczył Marek Kuchciński, odczytując treść wystąpienia zapowiadającego jego dymisję ze stanowiska marszałka Sejmu. Prezes PiS oświadczył z kolei, że "reguły muszą być takie same dla wszystkich". - Donald Tusk odbył w ciągu 6 lat i 10 miesięcy urzędowania jako Prezes Rady Ministrów 281 lotów do Gdańska - powiedział Jarosław Kaczyński.

Charakterystyczne jest to, że prezes Kaczyński przedstawił na konferencji pełen wykaz lotów PDT sprzed 10-12 lat, ale nie przedstawił lotów Kuchcińskiego za ostatnie 4 lata. Dokumenty są niszczone, komuś nadal bardzo zależy, żeby Polacy nie poznali pełnej prawdy o lotach.

Szeregowy poseł usunął marszałka Sejmu . Oto stan demokracji w Polsce. Kuchciński musiał odejść. Dobrze, że odszedł. Należało się z wielu powodów. Ale sposób "rozwiązania" problemu marszałka to wręcz republika bananowa.

To nie koniec sprawy. Marek Kuchciński musi odpowiedzieć za nadużycia i za wszystko czego się dopuścił. Dymisja wymuszona, bez klasy, z żenującą próbą wrzutki "wina Tuska". #PiSoff

Zasłanianie się Tuskiem przez Kaczynskiego jest żałosne. Brak odpowiedzi na pytania dziennikarzy to tchórzostwo.

Kaczyński mówi że chcą słuchać Polaków. Ale najwyraźniej setka dziennikarzy to nie są Polacy i na ich pytania już nie odpowie. Łgarz !!!!!!!

Marek Kuchciński składa dymisję, bo opinia publiczna jest zbulwersowa nadużywaniem przez niego stanowiska i okłamywaniem Polaków. To efekt pracy niezależnych dziennikarzy, posłów opozycji i pracowników instytucji państwowych, którzy nie godzili się na ukrywanie prawdy.

Kłamstwo. Wiadomo o nim z całą pewnością, że ma krótkie nogi. Nie do wiary, że Pan Marszałek kochany próbował na nim polecieć. #DymisjaKuchcińskiego

"Zasłanianie się Tuskiem przez Kaczyńskiego jest żałosne. Brak odpowiedzi na pytania dziennikarzy to tchórzostwo" - skomentowała z kolei posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

"Charakterystyczne jest to, że prezes Kaczyński przedstawił na konferencji pełen wykaz lotów premiera Donalda Tuska sprzed 10-12 lat, ale nie przedstawił lotów Kuchcińskiego za ostatnie 4 lata" - wtórował mu rzecznik PO, Jan Grabiec.

Wielu komentujących przebieg konferencji polityków wytykało prezesowi PiS, że ten przy okazji dymisji marszałka Kuchcińskiego przypominał o lotach Tuska do Gdańska w czasie, gdy obecny szef RE był premierem i że nie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Przed kilkunastoma dniami Radio Zet podało, iż dotarło do dokumentów potwierdzających sześć lotów, podczas których na pokładzie rządowego samolotu znajdował się marszałek Sejmu Marek Kuchciński, członkowie jego rodziny oraz oficer Służby Ochrony Państwa.

Według informacji Radia Zet, w lotach marszałkowi Kuchcińskiemu towarzyszyli najbliżsi "w różnym składzie" - albo żona, albo córka, albo synowie. Dwa z sześciu lotów marszałek odbył na pokładzie najnowszego rządowego samolotu Gulfstream G550.

Na informacje Radia Zet zareagowało Centrum Informacyjne Sejmu. "Każda ze zrealizowanych samolotem rządowym podróży drugiej osoby w państwie miała charakter służbowy" - oświadczyło.

Według CIS, kalendarz marszałka Sejmu "jest bardzo napięty", a Kuchciński "realizuje średnio ok. 30 spotkań służbowych w miesiącu, nie licząc obowiązków podstawowych związanych z funkcjonowaniem" Sejmu.

Zdaniem Centrum, podróże lotnicze realizowane przy pomocy samolotów rządowych są najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym logistycznie sposobem na pogodzenie licznych obowiązków.

"Odnosząc się do dat wskazanych w dzisiejszych doniesieniach CIS podkreśla, że były to podróże realizowane zazwyczaj w bezpośredniej styczności kalendarzowej z posiedzeniami Sejmu, co nakładało na Kancelarię Sejmu dodatkowe zadania o charakterze logistycznym" - stwierdziło CIS.

Odnosząc się do informacji, że z marszałkiem Kuchcińskim podróżowali członkowie jego rodziny Centrum oświadczyło, że "obecność dodatkowych osób na pokładzie nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu".

"Z możliwości towarzyszenia marszałkowi Sejmu w podróżach korzystają zresztą przede wszystkim reprezentanci Izby, pracownicy Kancelarii Sejmu oraz funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, co ułatwia sprawną realizację programu podróży, a zarazem nie ma nic wspólnego z korzyściami o charakterze osobistym" - podało CIS.

Po ujawnieniu informacji o podróżach rządowym samolotem Kuchcińskiego w towarzystwie rodziny, Platforma Obywatelska złożyła wniosek o jego odwołanie ze stanowiska.

Już w dniu ujawnienia informacji przez Radio Zet media podały, że Jarosław Kaczyński osobiście zdecydował, że Kuchciński ma pokryć koszty przelotów swojej rodziny rządową maszyną. Co więcej, stwierdził, że takie sytuacje są niedopuszczalne i nie mogą się nigdy powtórzyć. Taką informację podało RMF FM.

Informację o zwrocie kosztów i przekazaniu ich na cele charytatywne potwierdził dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka. Dodał, że zgodnie z umową Kancelarii Sejmu z PLL LOT "koszty przelotów poselskich są zryczałtowane na poziomie 572,40 zł i w ten sposób zostanie ustalona wysokość przelewu". Grzegrzółka przekazał, że marszałek Sejmu przekazał 15 tysięcy złotych na cele charytatywne w związku z 23 lotami w tej kadencji, w czasie których marszałkowi towarzyszyli członkowie rodziny.