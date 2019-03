Bielan: Schetyna zapowiadał, że będzie nas wsadzał do więzień. To byłby koniec demokracji

- Mam nadzieję, że Grzegorz Schetyna nigdy nie będzie premierem. Ale rzeczywiście coś, co napędza polityków PO, to jest taka polityczna vendetta - stwierdził wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Adam Bielan otworzy mazowiecką listę Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W rozmowie z Radiem Maryja wicemarszałek Senatu ocenił, że "wybory do PE są bardzo ważne, bo będziemy współdecydować o kierunku rozwoju UE".



- Wiemy, że ostatnia kadencja była szeregiem kryzysów – migracyjnego, strefy euro. Głos Polski powinien być w Parlamencie Europejskim słyszany. Warto też, żebyśmy nie mieli w PE parlamentarzystów, którzy głosują za sankcjami dla Polski - zauważył.

- Chcielibyśmy mieć takich europosłów, którzy będą twardo zabiegać o nasz interes narodowy, bo wbrew temu, co nam tłumaczono, UE nie jest jedną wielką rodziną, gdzie wszyscy bezinteresownie sobie pomagają - kontynuował. - Warto, żeby w PE byli europosłowie, którzy wiedzą, jaki jest interes narodowy Polski – dodał Bielan.

Wicemarszałek komentując sobotnią konwencję Platformy Obywatelskiej stwierdził, iż "ma nadzieję, że Grzegorz Schetyna nigdy nie będzie premierem".

- Ale rzeczywiście coś, co napędza polityków PO, to jest taka polityczna vendetta. Grzegorz Schetyna wielokrotnie zapowiadał, że będzie nas wsadzał do więzień. Gdyby tak było, to byłby koniec demokracji - przekonywał Adam Bielan.