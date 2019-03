Jarosław Kaczyński: Trzeba gryźć trawę i zwyciężać

Jeżeli wybory wygrają nasi przeciwnicy, to nie będzie tak, jak było tylko będzie gorzej - powiedział Jarosław Kaczyński, rozpoczynając pierwszą przed wyborami do Parlamentu Europejskiego regionalną konwencję wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w Jasionce pod Rzeszowem.

- Inwestujemy w rodzinę, bo jest podstawową komórką społeczną, która legła u fundamentów cywilizacji - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. - A nasi przeciwnicy atakują naszą politykę społeczną, atakują rodziny i dzieci. Atakują naszą politykę społeczną mówiąc, że to rozdawnictwo. Albo nie chcą zrozumieć, albo rzeczywiście nie rozumieją, jakie są dwa wielkie cele tej polityki" - zaznaczył szef PiS.

- Polscy rodzice mają prawo do wychowywania własnych dzieci, będziemy bronić polskiej rodziny - dodał Kaczyński, krytykując, jak to nazwał "specyficzną socjotechnikę". - Trudno to nazwać wychowaniem; to nie jest wychowanie, to jest właśnie socjotechnika mająca zmienić człowieka. Co jest w jej centrum? Bardzo wczesna seksualizacja dzieci" - powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński sugerował też, że jeśli przeciwnicy PiS wygrają wybory, zabiorą 500 plus oraz wcześniejsze emerytury.

- Dlatego tak bardzo warto pamiętać o tej stawce, która jest przyszłość Polski, Polek i Polaków. Warto się zaangażować, warto gryźć trawę. Nasza partia często gryzła trawę i wygrywała, nawet kiedy się wydawało, że to niemożliwe - powiedział Kaczyński.

PiS jest najlepszym gospodarzem Polski - mówił w swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki. - Chcę być premierem dla polskiej coraz głębszej klasy średniej, dla Polaków z miast, wsi i miasteczek, pracujących, tych którzy potrzebują wsparcia, a nie dla elit czy możnych tego świata - oni sobie poradzą - podkreślił Morawiecki.

Mówiąc o "piątce PiS", premier nazwał ją "prorozwojową": - Chodzi, żeby zerowy PIT oznaczał zerową emigrację z Polski. Żeby przyciągał ludzi do Polski - powiedział premier.

W obu przemówieniach niewiele było nawiązań do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przemawiający skoncentrowali się na propozycjach i rozwiązaniach krajowych. - Składamy obietnice, dotrzymamy ich i one zmienią Polskę na lepsze - podsumował Mateusz Morawiecki.

Poniżej dalsza część artykułu

W trakcie sobotniej konwencji PiS wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach podpisali 12-punktową europejską deklarację PiS.

W deklaracji znalazła się zapowiedź działania na rzecz powrotu UE do wartości, które głosili jej twórcy, bronienia prawa rodziców do wychowania dzieci, zabiegania o interesy polskich rolników, bronienia równego traktowania polskich firm. Zadeklarowano także starania o wynegocjowanie korzystnego dla Polski budżetu, sprawiedliwą politykę klimatyczną Europy i zrównoważony rozwój. W dokumencie znajduje się także zapowiedź działania na rzecz bezpiecznych granic Europy i sprzeciw wobec nielegalnej migracji. Zadeklarowano również działania na rzecz niezależności energetycznej Polski i Europy, a także tego, by w całej Europie obowiązywała ta sama jakość produktów.

"Zwyciężymy też po to, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że co wolno Francji i Niemcom, to tego nie wolno Polsce; co wolno tym dwóm państwom, Polsce też wolno" - powiedział prezes PiS po podpisaniu deklaracji.

To pierwsza z serii regionalnych konwencji wyborczych, które przed wyborami mają się odbyć w polskich miastach. Konwencja pod hasłem "Polska sercem Europy" odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce pod Rzeszowem.