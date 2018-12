Życzenia Kaczyńskiego: By nowy rok przybliżył taką Polskę, jakiej wszyscy chcemy

2018 rok "przyniósł ze sobą wiele dobrych wydarzeń - piękne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, sukcesy, także sukcesy w dziedzinie ekonomicznej" - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński, składając świąteczne i noworoczne życzenia.

Życzenia Jarosława Kaczyńskiego zostały opublikowane w formie filmu na twitterowym koncie Prawa i Sprawiedliwości.

- Szanowni państwo, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Za chwilę nowy rok. Chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze, najlepsze życzenia. Miłych, wesołych, rodzinnych, szczęśliwych świąt. I jak największego udziału w tej nadziei, radości, którą przyniósł ze sobą Chrystus - mówi na wideo prezes Prawa i Sprawiedliwości.

- Chciałem także życzyć jak najlepszego nowego roku. Ten, który mija, przyniósł ze sobą wiele dobrych wydarzeń. Przyniósł piękne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, sukcesy, także sukcesy w dziedzinie ekonomicznej - dodał Kaczyński.

Prezes PiS wyraził nadzieję, by 2019 rok "spełnił jak najwięcej naszych nadziei, tych wspólnych i tych indywidualnych". - By przybliżył taką Polskę, jakiej wszyscy chcemy. Polskę silną, sprawiedliwą, dostatnią i sprawiedliwą. Jeszcze raz powtarzam to słowo: dla wszystkich - zaznaczył Jarosław Kaczyński.