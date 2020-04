Koronawirus: prawo jazdy w czasach epidemii

Działalność ośrodków egzaminowania i szkół nauki jazdy zawieszono w połowie marca. Teraz przychodzi czas na powolny powrót do pracy. Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego daje właśnie zielone światło do wznowienia egzaminowania na prawo jazdy.

W kilku miejscach zapisy ruszą 4 maja, 11 maja wznowione zostaną egzaminy teoretyczne i praktyczne na kat. C, CE, D, BE oraz ewentualnie na kat. A, natomiast od 18 maja także na kategorię B (najpopularniejszą – samochód osobowy). To będą jednak egzaminy na zupełnie innych zasadach niż dotąd. Będzie ich również mniej.