WSA: wydanie prawa jazdy zależało od miejsca zamieszkania

Na ten właśnie przepis powołał się Marcin K., pracujący w Holandii, we wniosku do wydziału komunikacji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy o niezwłoczne wydanie prawa jazdy na podstawie uzyskanych w Polsce uprawnień do kierowania pojazdami. Miałoby to nastąpić bez sprawdzania kwalifikacji, czyli bez wtórnika holenderskiego prawa jazdy, którego kserokopię załączył do wniosku.