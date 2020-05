Koronawirus: pandemia uderza w prawniczy rynek

– Adwokaci przez lata płacili składki na zabezpieczenie społeczne. Były one wyższe od standardowych, co gwarantowało adwokatom wyższe uposażenie emerytalne. W listopadzie 2019 r. padł pomysł likwidacji ich kont i wchłonięcia zgromadzonych na nich środków przez państwo. To spowodowało masowy sprzeciw palestry. Adwokaci zostali postawieni w stan strajku: nie chodzili do sądu, obniżyli ilość świadczonych usług. Mocno więc zmarginalizowali przychody przez cztery miesiące prowadzonej akcji protestacyjnej, mając pewność, że finanse uda się odbudować w kolejnych okresach. Pandemia to uniemożliwiła – wyjaśnia prof. Kardas. I dodaje: – Dla mniejszych kancelarii adwokackich sześć miesięcy bez przychodu to poważny problem.