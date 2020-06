Menedżer mniej boi się zwolnienia niż pracownik

Tylko 23 proc. pracowników i menedżerów oceniło w sondażu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (GFKM) i Uniwersytetu SWPS, że do końca roku nie spodziewają się negatywnych skutków kryzysu dla swojej firmy. Pozostali najczęściej obawiają się spadku jej przychodów (53 proc.) i redukcji kosztów pozapłacowych – wynika z udostępnionego „Rz" badania, które od kwietnia do czerwca objęło 430 uczestników studiów i programów GFKM i SWPS.

Prawie trzech na dziesięciu badanych specjalistów i menedżerów przewiduje, że ich firma przeprowadzi obniżki wynagrodzeń, a co czwarty spodziewa się redukcji etatów. Choć jedynie niespełna 5 proc. ankietowanych liczy się ze zwolnieniem, to tylko co drugi jest pewien, że utrzyma stanowisko.