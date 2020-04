Europa powoli wraca do pracy w nowej rzeczywistości

Fala zamykania firm połączona była z informacjami o zwolnieniach pracowników. I kwiecień 2020 przejdzie do historii jako czas pogromu na europejskim rynku pracy. Z tego powodu rządy ruszyły z pomocą obiecując miliardy firmom, którym groził upadek albo masowe zwolnienia. Mimo to, nawet w Niemczech, które zazwyczaj mają bardzo rozsądne pomysły na ratowanie gospodarki, nastroje i w biznesie i konsumenckie są „katastrofalne” - informował monachijski Instytut Ifo.

Ruszyły Niemcy i Dania, która zamknęła się jako pierwsza i jako pierwsza się otworzyła na działalność przemysłową. Przyszedł czas także na Hiszpanię i Francję. Jako pierwsze zaczęły fabryki motoryzacyjne, chociaż nie wszystkie już uruchomiły produkcję. Nie będzie to łatwe, bo praktycznie każdy producent jest uzależniony od dostawców komponentów i niekoniecznie także zdecydował się na powrót do pracy. Taka luka w dostawach może oznaczać wstrzymanie planów rozruszania produkcji.

Sama produkcja też nie będzie podobna do tej sprzed kryzysu Covid-19. Pracownicy, którym codziennie mierzona jest temperatura, muszą nosić maseczki ochronne i zachować odpowiedni dystans od kolegów z taśmy. W większości zakładów krótszy jest czas pracy, bo wydłużył się czas niezbędny na sprzątanie. I wszyscy mają świadomość, że ruszenie z produkcją tak, jakby nic się nie wydarzyło, mogłoby spowodować szybki nawrót pandemii z powodu której w Europie zmarło już 112 tysięcy ludzi. Dlatego właśnie władze wszystkich krajów doskonale wiedzą, że ponowne otwarcie np. restauracji, barów i pubów musi jeszcze poczekać.

Motoryzacja bez pośpiechu

Bardzo sceptycznie jest nastawiony do powrotu do produkcji prezes Grupy PSA, Carlos Tavares. — Jaki jest sens produkowania, skoro sprzedaż tak drastycznie spadła. Chyba tylko po to, aby budować zapasy. —Musimy zacząć od pełnej gotowości dilerów i działów sprzedaży, zanim naciśniemy guzik z napisem „Start”— tłumaczy.

Branża motoryzacyjna jest niesłychanie ważna dla kondycji gospodarczej, także po kryzysie. Na naszym kontynencie daje ona zatrudnienie 14 mln osób. I wszyscy są gotowi wrócić do pracy, nawet jeśli nie wiadomo, czy znajdą się chętni do kupienia tego, co wyprodukują.

Włosko-amerykański FCA zamierza już 27 kwietnia rozpocząć produkcję lekkich aut dostawczych w fabryce w Sevel. Ferrari chce ruszyć w zakładach w Maranello i Modenie 4 maja. Volkswagen już uruchomił taśmy w Zwickau, skąd wyjeżdża elektryczny ID.3, a dostarczanie tych aut klientom ma się rozpocząć latem 2020, czyli tak, jak produkowano. Francuski Renault, który otrzymał gwarancje państwowe na kredyt w wysokości 5 mld euro właśnie zaczął rozruch w swoich fabrykach francuskich, na razie w tych, które produkują silniki i komponenty. Wcześniej ruszyły zakłady w Hiszpanii, Maroko i Rosji oraz w Portugalii. Zresztą ten ostatni kraj nie zdecydował się na zamknięcie produkcji, tylko na zwiększenie środków bezpieczeństwa.