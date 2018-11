Waloryzacja emerytur i rent w 2019 roku

Komitet Społeczny Rady Ministrów rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 roku.

W ustawie zaproponowano podwyższenie najniższych świadczeń odpowiednio do:

Poniżej dalsza część artykułu

- 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

- 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Jednocześnie proponuje się zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł. Podwyżka ta obejmie 6,4 mln emerytów.

Według projektu, w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, gwarantowana minimalna podwyżka wyniesie 52,50 zł, natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową, będzie to 35 zł. Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Planowany łączny koszt waloryzacji planowanej od 1 marca 2019 roku wyniesie ok. 8,4 mld zł, tj. o ponad 1,5 mld zł więcej niż planowane na 2019 roku wydatki na waloryzację.