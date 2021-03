Oczekiwanie na wynik testu wydłuża okres zasiłku chorobowego

– Za czas niezdolności do pracy wskutek odosobnienia związanego z chorobą zakaźną pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, wynoszącego z pewnymi wyjątkami 80 proc. pensji. To wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Osobom przed 50. rokiem życia pracodawca wypłaca je przez pierwsze 33 dni nieobecności w roku kalendarzowym. Starszym pracownikom finansuje je przez 14 dni – wyjaśnia Filip Firut, radca prawny z kancelarii Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k. I dodaje, że za pozostały okres niezdolności do pracy płaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.