Zychowicz: Obchody rocznicy zbyt triumfalistyczne

To jest oczywiste i chyba nie ma badacza, który twierdziłby inaczej. Decyzje ocenia się pod kątem ich skutków, szczególnie decyzji politycznych. Spójrzmy, jakie były skutki decyzji podjętej w komendzie AK 31 lipca 1944 roku. Po pierwsze zagłada Warszawy ze wszystkimi zabytkami i zbiorami archiwalnymi. Po drugie zagłada ludności cywilnej, która znalazła się w samym ogniu tej szalonej operacji. Po trzecie likwidacja polskiego państwa podziemnego i AK. Nie ma żadnych skutków pozytywnych tej decyzji. Akcja, która została rozpoczęta rozkazem Komendy Głównej AK, to był rodzaj desperackiej i wściekle ryzykanckiej próby osiągnięcia niemożliwych celów. Nie dyskutujemy na temat motywów tych chłopców i dziewczyn, którzy poszli się bić – jesteśmy z nich dumni. Dyskutujemy na temat gen. Bora-Komorowskiego, gen. Okulickiego, płk. Chruściela i płk. Rzepeckiego, gen. Pełczyńskiego – to ta piątka podjęła decyzję. Ich decyzje należy poddać ostrej krytyce ze względu na to, że już podczas jej podejmowania jasne było dla ludzi, którzy potrafili trzeźwo myśleć – a było takich oficerów w AK bardzo dużo – że skończy się to jatką i nie mamy najmniejszych szans.