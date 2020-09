Pandemia mocno uderzyła w usługi HR

- Mamy oczywiście branże, które nadal rekrutują: sektor IT, logistykę i dystrybucję czy centra usług wspólnych, ale powrót do sytuacji sprzed kryzysu zajmie nam sporo czasu- przewiduje Piotr Dziedzic, członek zarządu Polskiego Forum HR (PFHR) i dyrektor w firmie rekrutacyjnej Page Personnel komentując ogłoszone w poniedziałek dane PFHR za II kwartał.

Potwierdzają one, że w II kwartale, który w większości upłynął pod hasłem lockdownu, pracodawcy gremialnie zamrażali rekrutacje stałych pracowników i dopiero w czerwcu, gdy odmrożono gospodarkę, ożywiła się praca tymczasowa. Nie wpłynęło to jednak znacząco na wyniki całego kwartału, gdy o 25 proc. - w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku- zmniejszyła się br. liczba pracowników tymczasowych (do 67 tys. w firmach członkowskich PFHR).