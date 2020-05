Kwietniowa zapaść ofert także w urzędach pracy

Spadek liczby ofert w obecnej sytuacji na rynku pracy nie jest zjawiskiem zaskakującym, bo pracodawcy wobec niepewności co do okresu trwania epidemii nie decydują się na uruchamianie rekrutacji- zwraca uwagę wydział prasowy MRPiPS. Według analizy „Rz" kwietniowy wynik jest najsłabszy od końca 2014. W porównaniu z kwietniem minionego roku (który i tak był już okresem osłabienia koniunktury na rynku pracy) teraz liczba ofert zgłoszonych do urzędów pracy była ponad dwukrotnie niższa. Jak jednak zaznacza MRPiPS, pomimo panującej epidemii są branże, w których brakuje rąk do pracy.

