Niemiecki dziennik: Gowin ma miejsce w podręcznikach historii

Autor przedstawia zastrzeżenia opozycji do korespondencyjnych wyborów 10 maja. „Pandemia utrudniała kampanię wyborczą opozycji, pojawiły się wezwania do bojkotu, powstało niebezpieczeństwo poważnego kryzysu demokracji" – pisze Gnauck.

„Gowin dotrzymał tego, co obiecywał. Doprowadził do przesunięcia (wyborów), nie narażając rządu na szwank" – podkreśla niemiecki dziennikarz.