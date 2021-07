Wicerzecznik Porozumienia: Nie chcemy, by w mediach była tylko narracja Kurskiego tv.rp.pl

- My, jako Porozumienie, od samego początku mówiliśmy, że tej ustawy w tym kształcie nie poprzemy. Nie chcemy, by Polska była krajem, w którym jedyna narracja w mediach to narracja Jacka Kurskiego - mówił w Sejmie wicerzecznik Porozumienia, Jan Strzeżek, w kontekście tzw. ustawy lex TVN.