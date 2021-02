Koronawirus. Kosiniak-Kamysz o obostrzeniach: Już dziś otworzyłbym hotele, siłownie, restauracje

Prezes PSL-u, mówił o tym jak według niego powinno wyglądać znoszenie obostrzeń związanych z koronawirusem.

- Już dziś otworzyłbym: hotele, restauracje, siłownie, ale w reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą miejsc. Jest zestaw propozycji, by Polska wyszła z pandemii - chociażby 5-procentowy VAT w gastronomii, zwolnienia lekarskie płatne przez ZUS w trakcie kwarantanny, a nie jeszcze przez 33 dni obciążanie przedsiębiorcy nakazami państwowymi. Jest wiele rozwiązań, które wdrożyłbym już dzisiaj, ale na pewno inaczej podszedłbym do komunikacji. Nie ma komunikacji z rządem, nie ma planu pandemicznego – to jest wielka bolączka dla wszystkich – stwierdził prezes PSL-u.