Władysław Teofil Bartoszewski: lekarze zarabiają śmieszne pieniądze

Bartoszewski wypowiedział się również na temat Polskiej Fundacji Narodowej, która zapłaciła w ciągu kilkunastu miesięcy ponad 5,5 mln dol. amerykańskiej firmie PR-owskiej za wypromowanie naszego kraju w USA. - Ta fundacja jest absolutnie niesprawna. To kolejny przykład tego, że nie wiedzą, co robią - stwierdził. - Ewidentnie amerykańska organizacja znalazła sobie frajerów, których można nabrać - dodał. - Główny problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zielonego pojęcia, jak funkcjonuje życie za granicą, bo się nigdy tym nie interesowali. Kaczyński jest bardzo skutecznym politykiem w kraju, ale zagranicą się nigdy nie interesował, w przeciwieństwie do swojego zmarłego brata - zaznaczył Władysław Teofil Bartoszewski.