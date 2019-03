Kosiniak-Kamysz: Rząd PiS-u wywiesił białą flagę

Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza rząd Mateusza Morawieckiego nie troszczy się odpowiednio o napływ do Polski środków z UE. - Rząd PiS-u wywiesił białą flagę, oni o nic nie zabiegają w PE - argumentował lider ludowców w programie #RzeczoPolityce.

Jacek Nizinkiewicz dopytywał o środki z Unii w kontekście nowego budżetu UE.

- Widział pan na konwencji PiS-u, by padł jakikolwiek wniosek o co będą zabiegać w UE, albo żeby powiedzieli, że wywalczą więcej pieniędzy na politykę spójności?(…) Budżet jako całość nie będzie mniejszy, a więc obecna propozycja budżetu dla Polski jest nie do przyjęcia. Mówiłem to wprost szefom Europejskiej Partii Ludowej - stwierdził szef PSL.

Jacek Nizinkiewicz pytał też gościa, co oznaczałaby dla Polski wygrana PiS-u w wyborach europejskich.

- To oznacza, że Polska w UE będzie staczała się w dół, zamiast wspinać się w górę, żeby zdobywać kolejne pozycje europejskie.(…) I nie jest to czarnowidztwo, tylko doświadczenie ostatnich 3 lat. Jak PiS obejmował rządy, to Polska była w centrum zarządzania UE, to polski premier został szefem Rady Europejskiej, to my byliśmy państwem, które odgrywało ogromną rolę. W Europejskiej Partii Ludowej Polacy są jedną z najliczniejszych grup narodowych, a ta partia ma wciąż najważniejsze znaczenie, i z tego miejsca zaczęliśmy spadać w dół. Nie ma dzisiaj sojuszu Polski z różnymi krajami europejskimi, nie ma Trójkąta Weimarskiego. Państwa grupy wyszehradzkiej nie zawsze są solidarne - mówił prezes PSL.