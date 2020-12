Kremlowski plan B

Ale najważniejsze jest „zachowanie infrastruktury informacyjnej", która zapewniłaby społeczno-polityczny wpływ Rosji na Białorusi niezależnie od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja w tym kraju. Moskwa stawia na własne media oraz wsparcie białoruskich, również tych w sieciach społecznościowych. Wsparcie od Rosji miały otrzymać liczne organizacje społeczne oraz szereg „liderów opinii". O tym w Moskwie na najwyższym szczeblu miało się rozmawiać jeszcze we wrześniu, gdy przez Białoruś przeszła fala największych w historii kraju protestów po sfałszowanych wyborach 9 sierpnia. Odpowiednia notatka służbowa pochodząca z wydziału ds. zagranicznej współpracy międzyregionalnej i kulturalnej administracji prezydenta Rosji została opublikowana ostatnio na łamach niezależnego rosyjskiego portalu śledczego The Insider. Na czele tego wydziału na Kremlu stoi generał Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) generał Władimir Czernow.

– W administracji prezydenta powstaje ogromna ilość analitycznych papierów, rodzi się mnóstwo pomysłów m.in. odnośnie do wizji relacji rosyjsko-białoruskich. To mogły być jakieś notatki robocze, ale to nie oznacza, że to strategia zaakceptowana i realizowana przez Moskwę. Poza tym Rosja nie ingeruje w wewnętrzne sprawy innych krajów – zapewnia „Rzeczpospolitą" Aleksiej Muchin, rosyjski politolog sympatyzujący z Kremlem.