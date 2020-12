Kasa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych po uważaniu

Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie dostaliśmy ani grosza – skarżą się samorządy dużych miast. Są to pieniądze przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Ministerialna komisja pominęła w dzieleniu pieniędzy m.in. Białystok, Warszawę, Kielce, Poznań, Łódź czy Gdańsk.

– Z 16 miast wojewódzkich aż 13 nie dostało ani grosza – mówi „Rz" kielecka radna Agata Wojda, szefowa klubu PO w radzie miasta. – Również w naszym województwie przy dzieleniu środków zostały pominięte takie miasta jak Skarżysko, Ostrowiec czy Sandomierz. Za to na cztery dotacje w powiecie ostrowieckim trzy poszły do gminy, którą rządzi działacz PiS. A przecież to nie są pieniądze dla prezydentów czy burmistrzów tylko dla mieszkańców – dodaje.