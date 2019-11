Parlament Europejski zaakceptował cały skład komisarzy

Zieloni wstrzymali się od głosu, a ich liderka Ska Keller krytykowała zapowiedzi von der Leyen w sprawie klimatu jako niewystarczające. Nie podobał jej się też Węgier Oliver Varhelyi jako komisarz ds. rozszerzenia. Ale zapowiedziała konstruktywną współpracę w przyszłości z nową Komisją we wszystkich wnioskach legislacyjnych. To ważne, bo obecny Parlament jest bardziej zróżnicowany niż poprzednio i Komisja nie będzie mogła polegać na porozumieniu między tylko dwoma czy trzema największymi grupami w PE.

Za Niemką głosowali wszyscy Polacy z wyjątkiem Zdzisława Krasnodębskiego, który wstrzymał się od głosu. Pozostali eurodeputowani PiS byli za, a szef ich delegacji Ryszard Legutko zapowiedział, że będzie współpracował z von der Leyen po to, żeby osiągnąć dobry kompromis w sprawie nowego wieloletniego budżetu, w pełni otworzyć rynek wewnętrzny na usługi, znaleźć trwałe rozwiązanie problemu migracyjnego czy zbudować sprawiedliwy fundusz klimatyczny. Zapowiedział jednak, że PiS i cała grupa konserwatystów będzie przeciwko dwóm celom von der Leyen: „szkodliwym" – jego zdaniem – ambicjom klimatycznym i przeciwko inicjatywie legislacyjnej dla Parlamentu. Ostrzegł też nową przewodniczącą, żeby nie forsowała integracji UE wbrew traktatom, co – według niego – robiła odchodząca Komisja Jeana-Claude'a Junckera.

Wynik głosowania był lepszy niż ten Komisji Junckera sprzed pięciu lat. Należy to uznać za sukces von der Leyen, biorąc pod uwagę, z jakim trudem ona sama przeszła przez głosowanie w lipcu i jak skomplikowane jest teraz budowanie stabilnej większości w PE. Nowa przewodnicząca zdaje sobie z tego sprawę, co było widać po jej przemówieniu. Bez fajerwerków, umiarkowanym w tonie, tak żeby pozyskać lewicę, ale jednocześnie nie zrażać do siebie bardziej konserwatystów. Na początku swojego wystąpienia przywołała Vaclava Havla i aksamitną rewolucję w Czechach, której 30. rocznica przypadała dokładnie w środę. Potem mówiła o swoich priorytetach, z których pierwszy to „zielony ład", czyli pakiet działań na rzecz neutralności klimatycznej. Ma to nadzorować Frans Timmermans, najważniejszy zastępca von der Leyen.