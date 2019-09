Hejtujący sędziowie nie powinni wydawać wyroków

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej" wynika, że badani ostro oceniają sprawców afery hejterskiej, do której doszło w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prawie 65 proc. badanych uważa, że powinni zostać odsunięci od orzekania (wydawania wyroków) sędziowie, których obciążają oskarżenia o udział w zorganizowanej akcji dręczenia w sieci innych sędziów, otwarcie sprzeciwiających się reformie wymiaru sprawiedliwości prowadzonej przez ministra Zbigniewa Ziobrę. Zaledwie 6,3 proc. uważa, że nie należy ich odsuwać od wykonywania zawodu, a bardzo duża grupa (29,1 proc.) nie wie, co myśleć w tej sprawie. To oznacza, że nawet zdeklarowany elektorat Prawa i Sprawiedliwości w znikomym stopniu broni protegowanych ministra sprawiedliwości. Potwierdzają to dane dotyczące zachowań i opinii elektoratów.

Czytaj także: Dwie afery do zmiany konstytucji

Rzeczpospolita