Krym: Na kogo może liczyć Ukraina

Polski prezydent Andrzej Duda w Kijowie przemawiał jako drugi, po prezydencie Łotwy. – Przyjechałem do was z sąsiedniego kraju, w którym słowa „okupacja" i „zabór" były używane bardzo często. Doskonale wiemy, co czuje człowiek, który traci swoje mienie, swoją godność – mówił. – Możecie liczyć na nasze wsparcie – deklarował i zapewniał, że Polska będzie aktywnym uczestnikiem Platformy Krymskiej.