Loty Kuchcińskiego interesują Polaków, ale nie szkodzą PiS

Najnowszy wniosek złożyła 22 lipca posłanka PO Agnieszka Pomaska. Żąda, by Kuchciński stracił połowę uposażenia na trzy miesiące. Powodem jest to, że podczas posiedzenia Sejmu 19 lipca miał dwukrotnie odmówić jej złożenia ustnego wniosku formalnego, nie podając powodu odmowy.

Wcześniejszy wniosek złożył 2 lipca Sławomir Nitras z PO, a zarzuty brzmią jeszcze poważniej. On też chce, by Kuchciński stracił połowę uposażenia na trzy miesiące, a powodem jest – jak pisze we wniosku – „naruszenie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 87 ust. 2 Regulaminu Sejmu". Chodzi o to, że głośną nowelizację kodeksu karnego Kuchciński potraktował jako projekt pilny, choć w odniesieniu do kodeksów zabrania tego konstytucja.