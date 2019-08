Lewica wspólnie do wyborów, ale niezjednoczona

Jednak nie nazwiska sztabowców budziły od wielu dni najwięcej emocji, tylko formuła startu. Zgodnie z naszymi ustaleniami i deklaracjami polityków plan jest następujący: Lewica nie będzie rejestrować koalicyjnego komitetu wyborczego. Zamiast tego po dłuższych rozmowach i analizie wielu wariantów SLD powoła Komitet Wyborczy Lewica, z którego wystartują politycy wszystkich partii tworzących wspólny blok. W ten sposób do wejścia do Sejmu wystarczy 5 proc., a nie 8 proc. jak w przypadku koalicji. Będzie to jednak wymagało zmiany statutu SLD, bo zgodnie z prawem wyborczym nazwą komitetu wyborczego partii może być albo skrót, albo jej pełna nazwa. SLD szybko dokona więc odpowiedniej zmiany w swoim statucie. Zgodnie z prawem to wszystko będzie oznaczało, że po wyborach – jeśli lista przekroczy próg – cała subwencja trafi na konto SLD. A to, czy ewentualnie fundusze trafią do innych partii, będzie wynikało tylko z wewnętrznych porozumień. W przypadku koalicji podział funduszy wynika z umowy koalicyjnej. Jednak zdaniem naszych rozmówców wybór tej formy startu sprawi, że np. Koalicji Obywatelskiej dużo trudniej będzie przekonywać wyborców, że ze względu na względnie wysoki próg głos na lewicę będzie potencjalnie głosem straconym.

