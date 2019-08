Prezydent nie odwiedzi uczelni przez plagiat rektora?

Gazeta na swojej stronie internetowej dodaje, że rektor miał być jedną z trzech osób witających prezydenta w progach PPWSZ, co nie podobało się części działaczy ZP, więc by uniknąć niezręcznej sytuacji, kancelaria prezydenta postanowiła zmienić program wizyty prezydenta w Nowym Targu.

Według "Tygodnika", ks. płk. dr hab. Stanisław Gulak w wielu miejscach swojej pracy korzystał z cudzych ustaleń i przemyśleń, cytatów czy przypisów, nie podając ich autorów, a nawet sugerując, że to on jest ich twórcą.

To jednak nie koniec, bo wątpliwości dotyczą całego dorobku naukowego rektora uczelni z Nowego Targu. - Byłam mocno zaskoczona. Są różnego rodzaju plagiaty. Czasem ktoś bardzo sprytnie korzysta z pracy innych. Robi to na tyle zręcznie, że jest to trudne do wykrycia. Natomiast w tym przypadku zaskoczyła mnie zarówno ilość, jak i długość fragmentów wprost przepisanych z innych prac. Miałam wrażenie, że ksiądz Gulak nawet specjalnie nie starał się tego ukryć - mówiła Onetowi Beata Zalot, dziennikarka „Tygodnika Podhalańskiego".