Londyn już nie odrzuca referendum w Szkocji

Nawet teraz jednak Boris Johnson nie przyjął zaproszenia od pierwszej minister Szkocji i liderki SNP Nicoli Sturgeon do odwiedzin w jej oficjalnej rezydencji Bute House. Premier wolał pozostać w Glasgow i skoncentrować się na przygotowaniach do szczytu klimatycznego COP26, który odbędzie się tu za dwa miesiące. To ma być sygnał, że kraj, gdy pozostaje zjednoczony, odnosi sukcesy.

Do tej pory Boris Johnson był głuchy na argumenty, że brexit, któremu przytłaczająca większość Szkotów była przeciwna, tak bardzo zmienił układ polityczny, że referendum z 2014 r., które secesjoniści sromotnie przegrali 45 proc. do 55 proc., już nie jest zobowiązujące. Premier powtarzał za swoim poprzednikiem Davidem Cameronem, że takie głosowanie organizuje się „raz na pokolenie".

Ian Blackford, przewodniczący klubu SNP w brytyjskim parlamencie, uważa, że „stałą wolę" Szkoci wykazali już w maju, oddając większość głosów na partie niepodległościowe. Jego własne ugrupowanie zdobyło w nim 64 mandaty w 129-osobowym zgromadzeniu, o jeden za mało, aby mieć większość. Jednak w środę w Edynburgu finalizowano negocjacje o włączeniu do koalicji rządowej innego ugrupowania niepodległościowego – Zielonych, którzy mają dalsze siedem mandatów. Obu ugrupowaniom pozostało do uzgodnienia, czy dalej rozwijać wydobycia gazu i ropy u wybrzeży Szkocji. Zieloni obawiają się o skutki takiej działalności dla środowiska. W grę wchodzi przynajmniej 100 tys. miejsc pracy.

Deklaracja Gove'a radykalnie przybliża referendum, ale nie kończy starcia między Londynem a Edynburgiem o to, kiedy powinno się ono dokładnie odbyć. To w końcu Johnson musi rozstrzygnąć, jak zdefiniować „stałą wolę" Szkotów wybicia się na niepodległość.

Samej Sturgeon do głosowania zresztą aż tak nie śpieszno. Nie chce ryzykować ponownej przegranej i woli poczekać, aż sondaże staną się dla secesjonistów korzystniejsze. SNP musi też rozstrzygnąć kilka podstawowych kwestii odnoszących się do przyszłego państwa, jak kwestie kontroli granicy z Anglią po ogłoszeniu niepodległości; waluty, jaką miałaby używać szkocka republika.

Szkocka pierwsza minister nie pozostaje wobec Johnsona bezbronna. Jeśli Londyn będzie zwlekał z podaniem daty referendum, Sturgeon zamierza przeprowadzić ustawę o głosowaniu przez parlament w Edynburgu. To zmusi brytyjski rząd do skierowania nowych przepisów do Sądu Najwyższego. Ale rozstrzygnięcie nie jest oczywiste, bo choć sprawa jedności królestwa pozostaje prerogatywą Westminsteru, to być może Szkoci mają prawo do przeprowadzenia głosowania konsultacyjnego. Tyle że referendum z 2016 r. o brexicie też nie było zobowiązujące, a jednak rząd uznał, że musi postępować zgodnie z jego wskazaniami. Presja polityczna była za duża.