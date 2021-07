Wojna, która podcięła potęgę Ameryki

Uderzenie na Irak od początku było zaś „splamione" kłamstwami. Niedawno zmarły sekretarz obrony Donald Rumsfeld zapewniał, że dysponuje „niezaprzeczalnymi" dowodami na związek Saddama Husajna z przywódcą Al-Kaidy Bin Ladenem. Ale takich nie miał. Podobnie jak nie było dowodów, że iracki dyktator posiada broń masowego rażenia. Chodziło jednak o to, aby przekonać do wojny sceptyczną amerykańską opinię publiczną. Nie udało się to jednak na poziomie międzynarodowym. Przeciwko konfliktowi opowiedzieli się ówcześni przywódcy Francji i Niemiec – prezydent Jacques Chirac i kanclerz Gerhard Schröder – wywołując największy kryzys w stosunkach transatlantyckich od II wojny światowej. Amerykanom nie udało się też zdobyć poparcia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Kolosalne okazały się też koszty interwencji. Pentagon szacuje je na ok. 1,5 bln dolarów, mniej więcej tyle, ile Niemcy zapłaciły za zjednoczenie i odbudowę byłej NRD. O ile jednak w tym ostatnim przypadku efekty są namacalne, o tyle w Iraku jest o nie o wiele trudniej. Anthony Cordesman, jeden z najbardziej szanowanych amerykańskich ekspertów, związany z waszyngtońskim Center for Strategic and International Studies (CSIS) uważa, że Irak to przykład „państwa upadłego". Z kolei firma doradcza Mercer, która co roku publikuje analizę jakości życia w najważniejszych miastach świata, umieszcza Bagdad na końcu rankingu. Co prawda w ub.r. Irak produkował 4,1 mln baryłek ropy dziennie, ustępując jedynie USA, Rosji, Arabii Saudyjskiej i Kanadzie, jednak poziom życia (10 tys. USD na mieszkańca rocznie przy uwzględnieniu realnej mocy nabywczej) pozostaje niemal cztery razy niższy niż w Polsce. Oba kraje dzieli więc przepaść.