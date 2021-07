Chiny miażdżą opozycję

We wtorek trzyosobowa ława przysięgłych uznała byłego pracownika restauracji za winnego „dążenia do secesji" i „wyrządzania wielkiej szkody społeczeństwu". Grozi za to najwyższa, poza śmiercią, kara. Wyrok ma zapaść w czwartek.

