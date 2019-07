Tylko pół prawdy w liście biskupa

Pytanie, czy pismo bp. Deca jest właściwą odpowiedzią na takie oczekiwanie. Potępia zmuszanie katolików do promowania ideologii LGBT i oburza się na nauczycieli. Odmalowuje obraz katolików jako mniejszości uciskanej przez środowiska LGBT. Tymczasem ten obraz nie jest pełny, by nie powiedzieć, że jest fałszywy. Tylko jednym zdaniem tekst przypomina, że Kościół naucza o tym, że trzeba traktować osoby LGBT z szacunkiem, od razu jednak stwierdza, że środowiska LGBT nie szanują katolików.

Kościół naucza, by szanować grzesznika, potępiając jednocześnie jego grzech. Tymczasem pan Tomasz w swym wpisie na forum Ikei wspominał o homoseksualistach – cytując Pismo Święte – że lepiej by przywiązali sobie kamień młyński do szyi, niżby byli źródłem zgorszenia oraz że współżyjący ze sobą mężczyźni winni być ukarani śmiercią. Zdaniem biskupa Deca to wzór apostolstwa świeckich.