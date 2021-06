53 miliardy euro rocznie. Nowa potęga wojskowa

Dotyczy to w pierwszej kolejności Niemiec. W tym roku budżet na obronę naszego zachodniego sąsiada osiągnął 53 mld euro (1,57 proc. PKB) i był większy niż Francji. Mimo pandemii wzrósł o 3,5 proc. Ponieważ równocześnie Londyn zdecydował się na brexit, po raz pierwszy Niemcy wybiły się na pierwsze miejsce w Unii pod względem wydatków na obronę. A to jeszcze nie koniec, zwłaszcza jeśli we wrześniu kanclerzem zostanie lider CDU Armin Laschet. W wywiadzie dla „Bilda" powiedział on, że RFN powinna, jak to obiecała w NATO, dobić do progu 2 proc. PKB na wojsko, czyli ok. 80 mld euro rocznie. Polska przeznacza dziś na ten cel 12 mld euro. Znacznie ostrożniejsza w kwestii zwiększania budżetu obronnego jest natomiast kandydatka Zielonych Annalena Baerbock.