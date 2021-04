Ustawa o ukróceniu lewej kasy na wybory utknęła w KPRM

Jednak kiedy „Rzeczpospolita" wystąpiła do Kancelarii Premiera z prośbą o przesłanie nam tego projektu ustawy, usłyszała, że to „wewnętrzny dokument roboczy, poddawany wstępnym analizom w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego KPRM", i że „w chwili obecnej nie został zainicjowany proces legislacyjny". Dlatego „na obecnym etapie ww. materiał jest roboczą propozycją, która nie podlega udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej".

Milczy autor projektu, czyli CBA. Potwierdza jedynie, że został on przekazany do KPRM.

– Teoretycznie nie jest to zły pomysł, bo to służba, która zajmuje się analizą, w tym oświadczeń majątkowych. Chociaż jestem zdziwiony, że nie odbywało się to we współpracy z Państwową Komisją Wyborczą – mówi dr Krzysztof Izdebski, dyrektor Fundacji e-Państwo. Ocenia, że zmiany we wspomnianym obszarze są bardzo potrzebne i wskazuje trzy najpilniejsze obszary do poprawy: regulacje dotyczące prekampanii, kampanii w internecie z naciskiem na tzw. ruch organiczny (wyborcy internauci również wspierają kampanię) oraz pełną digitalizację sprawozdań finansowych i funduszy wyborczych.