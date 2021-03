Co uruchomi Nowy Ład? PiS między młotem a kowadłem

Kwiecień – to obecnie najczęściej pojawiająca się w kuluarach data prezentacji Nowego Ładu, czyli zestawu propozycji, które mają dać polityczną inicjatywę PiS aż do końca kadencji. Ale jak wynika z naszych informacji, Nowy Ład nie tylko dlatego jest tematem wewnętrznych debat w partii rządzącej.

Z rozmów „Rzeczpospolitej” wynika, że na jego szybkiej i skutecznej prezentacji zależy Nowogrodzkiej, bo prezes Kaczyński jak najszybciej chce przejść do kolejnego punktu – kongresu wyborczego, na którym ma zostać odnowiona jego kadencja. Te sprawy nie są bezpośrednio powiązane, ale dla PiS to obecnie dwa najważniejsze punkty w kalendarzu na pierwszą połowę roku. Trzecim jest głosowanie w Sejmie nad podwyższeniem zasobów własnych Unii.

Po zarysowaniu jego głównych punktów PiS – o czym informowała już „Rzeczpospolita" – będzie promować przez kilka tygodni szczegóły. Jednocześnie projekty ustaw zaczną trafiać do Sejmu. To ma zbudować po raz kolejny – aż do 2023 roku – przekonanie u wyborców, że PiS realizuje obietnice. Taki jest przynajmniej plan, bo zastrzeżenia do Nowego Ładu będą mieć – już mają – koalicjanci.