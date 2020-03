Tarcza antykryzysowa ponad politycznymi podziałami

Poniedziałkowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli rządu i opozycji było poświęcone głównie tarczy antykryzysowej, którą w tym tygodniu ma przyjąć Sejm. Politycy opozycji zgłaszali w ostatnich dniach wiele krytycznych uwag do rządowego pakietu. I większość poprawek ma zostać uwzględnionych.

We wtorek, już po posiedzeniu Rady Ministrów, ma ruszyć ponadpartyjny zespół z udziałem polityków rządu i opozycji, który wypracuje zmiany. O powołanie tego zespołu wnosił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Efektem ma być zmodyfikowana o propozycje opozycji tarcza. Taki przynajmniej teraz jest plan. Sejm ma zająć się projektem w piątek, chociaż nie wiadomo jeszcze w jakiej formie.

To, w jaki sposób Sejm ma przyjąć pakiet antykryzysowy, budzi zresztą duże dyskusje. Jak wynika z naszych informacji, jedna z wersji zakłada, że Sejm będzie mógł głosować tylko projekt rządowy, bez nawet możliwości głosowania poprawek.

– Koalicja Obywatelska jest gotowa natychmiast wziąć udział we wszystkich pracach legislacyjnych, które mają zapobiec eskalacji tego, co dzieje się w gospodarce – mówił po spotkaniu RBN lider PO Borys Budka. Zastrzegł jednak, że wszystko musi się odbywać w relacjach demokratycznych i opierając się na regulaminie Sejmu.

Odrębną kwestią jest sposób organizacji posiedzenia. Decyzję w tej sprawie Prezydium Sejmu ma podjąć we wtorek.

– Mamy doświadczenia z 2008 r., kiedy ratowano sektor bankowy, a nie ratowano małych i średnich przedsiębiorstw, nie ratowano miejsc pracy. Nie ma zgody Lewicy, by ratowano banki, a nie ratowano ludzi – mówi Robert Biedroń.

Uwagi co do tarczy przedstawi też Koalicja Obywatelska. – Każdy pracodawca, który musi wstrzymać działalność, potrzebuje zapewnienia od państwa, że jego pracownicy otrzymają przynajmniej minimalne wynagrodzenie – uważa Budka.

Lider Platformy po posiedzeniu RBN poinformował, że prezydent nie odniósł się do kwestii przełożenia wyborów, o co apeluje coraz więcej osób.

Tymczasem prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że wybory można przeprowadzić. Jako przykład podał wybory uzupełniające do samorządów, które odbyły się w kilku miejscach w Polsce w minioną niedzielę. Jego zdaniem, wybory prezydenckie trzeba będzie przełożyć, ale tylko wtedy, jeśli w gwałtowny sposób pogorszy się sytuacja.

Jak wynika z naszych informacji w PiS ruszyło już zbieranie rekomendacji do obwodowych komisji wyborczych. To znak, że partia Jarosława Kaczyńskiego rzeczywiście szykuje się do wyborów prezydenckich, które mają odbyć się 10 maja.