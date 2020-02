Kreml wyznacza Białorusi ostrą dietę

Prezydenci ustalili w Soczi cenę gazu dla Białorusi na 2020 rok, nie ustalili ceny na rosyjską ropę. Nic nie wiadomo, by rozmawiali na temat tzw. map drogowych „bliższej integracji" obu krajów. Białoruski lider odleciał z Soczi, nie wychodząc do dziennikarzy na konferencję prasową.

Głównymi negocjatorami tych ostatnich byli właśnie premierzy obu krajów, a tych w ogóle nie zaproszono do rezydencji Putina. Mimo że nowy szef rosyjskiego rządu Michaił Miszustin szykował się wcześniej na swoje pierwsze rozmowy z Białorusinami. Rosyjska delegacja rządowa spóźniła się do Soczi i dotarła dopiero na koniec spotkania prezydentów. Formalnie z powodu pogody, faktycznie na polecenie prezydenta Putina.

Teraz jednak w Mińsku sądzą, że ich kraj stanie się celem rosyjskiej ofensywy propagandowej, bowiem „Kreml tylko rozjuszyła (zapowiedź Pompeo–red.): No, no zobaczymy, jak jankesi będą was ratować". Zdaniem części analityków Moskwa już prowadzi antybiałoruską kampanię wewnątrz Rosji, by „uzyskać szerokie poparcie na wypadek podejmowania ostrych działań" przeciw Białorusi.