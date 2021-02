Marjorie Greene, teorie spiskowe i walka o tożsamość Partii Republikańskiej

Teraz demokraci oburzyli się, że w komisjach kongresowych ds. budżetu i edukacji zasiądzie osoba, która kwestionuje to, że w szkołach, m.in. w Parkland na Florydzie i Newtown w Connecticut, doszło do masowych strzelanin. Nie wierzy też, że samolot uderzył w Pentagon 11 września 2001 r. Poza tym wspierała polityczną przemoc wobec czołowych demokratów w Kongresie, w tym Nancy Pelosi.

W ubiegłym tygodniu demokratyczni kongresmeni, wsparci przez 11 republikanów, głosowali za tym, by zabronić Greene zasiadania w komisjach. To historyczna decyzja, ale też taka, która mocno ogranicza jej misję jako kongresmenki oraz pozbawia głosu jej elektorat. – Wyborcy głosują na kandydata, żeby w Kongresie mógł działać, zasiadając w różnych komisjach – zwracają uwagę komentatorzy.

Dzień później natomiast z satysfakcją oświadczyła, że bez angażu w komisjach będzie miała więcej czasu na namawianie republikanów do lojalności w stosunku do Donalda Trumpa. – Będę kierować Partię Republikańską mocno w prawo – powiedziała podczas konferencji prasowej przed Kapitolem. – To partia Trumpa. Nie należy do nikogo innego – powiedziała w piątek, niwecząc zamiary demokratów chcących uciszyć problematyczną koleżankę.