Kryzys polityczny we Włoszech: Ambicja Renziego ponad wszystko

Oficjalnym powodem kryzysu jest kwestia reform. Renzi postawił sprawę na ostrzu noże. Zażądał, aby 209 mld euro, jakie Włochy mają otrzymać z Funduszu Odbudowy, nie poszło na bieżącą konsumpcję, ale posłużyło do przebudowy kraju, w tym: modernizacji infrastruktury, reformy edukacji czy rozwoju nowych technologii. Dodatkowo chciał, aby Conte wystąpił o 36 mld euro z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (ESM). To pieniądze, które są wypłacane przez Brukselę tylko za bardzo konkretne zobowiązania reform.

Conte nie mógł jednak do takiego scenariusza przekonać Ruch Pięciu Gwiazd (M5S), ugrupowania radykalnej lewicy, które wchodzi w skład koalicji rządowej. Na razie nie podał się jednak też do dymisji: będzie próbował znaleźć alternatywną większość i nadal rządzić.

Na razie do wyborów daleka droga. Ale bywalec rzymskich korytarzy rządowych mówi „Rzeczpospolitej": „Conte robi dziś fundamentalny błąd, unikając dymisji. Mógłby stanąć na czele M5S, zgarnąć nawet 20 proc. głosów i wrócić triumfalnie do władzy. W zamian próbuje budować egzotyczną koalicję, z którą nie da się przeprowadzić żadnych reform. Zajęty ciągłym godzeniem koalicjantów od dwóch lat zrobił niewiele. W tym sensie niecierpliwość Renziego jest zrozumiała. A przecie już wiosną, gdy wygaśnie tarcza antykryzysowa, bezrobocie poszybuje do góry. Gdy zaś zacznie mijać pandemia, Włochy staną przed ogromnym problemem długu".

W niedawnym raporcie Bank Włoch zwrócił uwagę, że gospodarka wróciła do poziomu z 1998 r. Dwie dekady, które kraj spędził w strefie euro, zostały więc zmarnowane. Renzi jako premier próbował to zmienić, w szczególności starał się tak poluzować regulacje rynku pracy, aby stworzyć młodym perspektywy zatrudnienia. Teraz jego atutem jest to, że deputowani i senatorowie jak ognia obawiają się przedterminowych wyborów, bo nawet dla 80 proc. z nich mogłyby oznaczać one kres kariery politycznej. Nie tylko sondaże wskazują na przejęcie władzy przez prawicę, ale reforma konstytucyjna z 2020 r. zakłada ograniczenie liczby deputowanych z 630 do 400 oraz senatorów z 315 do 200. Nawet więc liderzy M5S Beppe Grillo i Luigi di Maio mówią o konieczności powołania „rządu jedności narodowej".