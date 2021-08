"Lex TVN": USA krytykują Polskę, premier Morawiecki odpowiada

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni przepisami przyjętymi przez Polskę, które poważnie ograniczają restytucję mienia ocalałych z Holocaustu skonfiskowanego w czasach komunistycznych oraz projektowi przepisów, które osłabią wolność mediów w Polsce" - oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken, nawiązując do przyjęcia przez Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (nowelizacja trafi teraz do prezydenta) oraz tzw. lex TVN (nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji trafi teraz do Senatu).

O komentarz na konferencji prasowej w Pułtusku poproszony został premier Mateusz Morawiecki.

- W obu tych sytuacjach zapraszam specjalistów od strony np. naszych partnerów amerykańskich do przeanalizowania, o czym my tutaj mówimy. W przypadku nowelizacji Kpa nie chcemy zdecydowanie tego, aby dochodziło do takich patologii, jak te, które miały miejsce w Warszawie i nie tylko, czyli odnajdywania gdzieś 130-, 140-letnich żyjących w Ameryce Południowej przedwojennych właścicieli, których - o zgrozo - polskie sądy akceptowały jako rzeczywiście żyjących jeszcze gdzieś, podpisujących jakieś dokumenty notarialne - odparł szef rządu.

- Przecież to była kpina z prawa, kpina ze sprawiedliwości i wszyscy o tym wiedzieli. Tak nie wolno - podkreślił.