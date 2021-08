Jacek Jaśkowiak: Jestem zwolennikiem twardych reguł

W rozmowie też o wpływie Polskiego Ładu na samorządy oraz o dalszym politycznym zaangażowaniu samorządowców w sprawy ogólnokrajowe. Rozmawiamy także o powrocie do polskiej polityki Donalda Tuska jako szefa PO oraz zmianach, które wywołał ten ruch.

„Mówią Prezydenci” to nowy cykl podcastów „Rzeczpospolitej”. Do rozmów zaprosiliśmy prezydentki i prezydentów największych polskich miast, członków Unii Metropolii Polskich. Program prowadzi Michał Kolanko. Słuchaj we wtorki o 12:00 na podcasty.rp.pl oraz w serwisach streamingowych na kanale „Rzeczpospolita: Audycje”.