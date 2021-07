Fogiel: Służby zawiodły w sprawie Banasia? Wszystkie procedury zostały dochowane

W piątek 23 lipca prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił z wnioskiem do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o pociągnięcie Banasia do odpowiedzialności karnej. Radosław Fogiel, pytany o to, kiedy sprawą immunitetu szefa NIK może się zająć Sejm, stwierdził, że choć harmonogram najbliższego posiedzenia (11 sierpnia) nie został jeszcze opublikowany, to „teoretycznie byłoby to możliwe”.

- Ostatecznie to będzie decyzja kierownictwa Sejmu, gdy już ten wniosek trafi pod obrady. Wtedy się z nim zapoznamy w całości, z jego uzasadnieniem, będzie przedstawiany i podejmiemy decyzje. Aczkolwiek wiemy, jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy o tym od dawna - sytuacja w której szef NIK jest co najmniej przedmiotem dość poważnych zarzutów, jest dla funkcjonowania Izby nie najlepsza - mówił we wtorek zastępca rzecznika PiS w Radiu Wrocław.

W sprawie aktualne jest pytanie, dlaczego luk i nieścisłości w dziesięciu kolejnych oświadczeniach Banasia służby nie wykryły wcześniej. Fogiel przekonywał, że „ta dyskusja była przecież obecna w media, wtedy kiedy prezes Banaś został powołany”.

- Wszystkie procedury zostały dochowane. Kiedy pojawiły się jakiekolwiek wątpliwości natychmiast wszczęto śledztwo i prokuratura oraz CBA zaczęły działać. Po prostu niestety te doniesienia pojawiły się zbyt późno - stwierdził poseł, choć już 2,5 roku temu (w grudniu 2018 r.) posłowie PO Izabela Leszczyna i Janusz Cichoń alarmowali, że w majątku ówczesnego ministra finansów nie zgadza się m.in. powierzchnia działek i niska jest wartość z wynajmu kamienicy (40 tys. zł rocznie).

Mimo wątpliwości PiS w sierpniu 2019 r. wystawił Banasia jako kandydata na stanowisko szefa NIK. Analiza CBA przeszła w kontrolę, a jej wyniki – dopiero teraz – w zarzuty. Te, które chce Banasiowi stawiać prokuratura, brzmią poważnie, zwłaszcza że dotyczą osoby, która piastowała stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i szefa KAS, która ściga przestępców finansowych i podatkowych.