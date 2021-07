Minister Niedzielski odznaczył pracowników punktu szczepień w Grodzisku Mazowieckim

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał odznaczenia "Zasłużony dla ochrony zdrowia" pracownikom punktu szczepień z Grodziska Mazowieckiego.

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że odznaczenia otrzymali "pani koordynator punktu szczepień oraz dwaj ochroniarze, którzy dali odpór środowisku antyszczepionkowemu, które zaatakowało w sposób brutalny personel tego miejsca".

Dowiedz się więcej:

Antyszczepionkowcy chcieli wtargnąć do punktu szczepień. Awantura w Grodzisku Mazowieckim

- Chciałem serdecznie podziękować za odwagę, za obronę nie tylko punktu szczepień, ale również rozumu, bo mamy tutaj zderzenie świata nauki, cywilizacji ze światem zabobonu i barbarzyństwa, jak się okazuje - powiedział minister zdrowia.

- Myślę, że ten 25 lipca to data, która niestety wpisze się na stałe do naszego kalendarza i musimy o niej pamiętać, bo to jest dzień, kiedy ta cała agresja, która do tej pory kwitła w internecie, w mediach społecznościowych ze strony środowiska antyszczepiennego przybrała już taki bardzo fizyczny, namacalny wymiar, przerodziła się po prostu w agresję - dodał.