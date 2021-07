Sejmowa komisja kultury przyjęła projekt ustawy anty-TVN

Zdaniem Suskiego przyjęcie ustawy „jest możliwe, choć trudne”. - Dlatego że w sierpniu nie ma, poza jednodniowym posiedzeniem, innych posiedzeń, więc to by wymagało drugiego i trzeciego czytania na jednym posiedzeniu. Jeśli będą zgłoszone poprawki, trzeba by zwołać komisję w trakcie posiedzenia i dać sprawozdanie z tymi poprawkami. Chyba że będzie wniosek o nieodsyłanie do komisji i głosowanie poprawek na sali, czyli jest to wykonalne, zgodne z regulaminem - mówił polityk PiS w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Posłowie opozycji wnioskowali o odrzucenie w całości projektu ustawy. Joanna Senyszyn z Lewicy nazwała go „idiotycznym” i zaproponowała „wyrzucenie go do kosza”. Z kolei Piotr Adamowicz wnioskował o odroczenie posiedzenia.

Już na początku doszło do spięcia między członkami komisji. - To jest symboliczne, że twarzą rzekomej obrony wolności mediów PO, KO jest pani Śledzińska-Katarasińska, która uczestniczyła w komunistycznych, antysemickich nagonkach 1968 roku. Więc to absolutnie niedopuszczalne, żeby taka osoba w ogóle na temat wolności mediów uczestniczyła. Była pani zanurzona w komunistyczny system i naprawdę jest pani ostatnią osobą, która będzie polskich posłów pouczała o tym, jak powinny funkcjonować media – mówił Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Jego zarzuty dotyczą dziennikarskiej działalności Śledzińskiej-Katarasińskiej w PRL, gdy pisała dla „Dziennika Łódzkiego” i „Głosu Robotniczego”. Posłanka nie odniosła się do słów Kowalskiego.

Projekt wzbudził oburzenie opozycji, która zarzuca PiS-owi kneblowanie niewygodnych dla rządu mediów, Komisji Europejskiej, która, obawiając się o wolność słowa w Polsce będzie się projektowi nowelizacji „przyglądać”, a także Stanów Zjednoczonych, które ostrzegły, że planowane zmiany uderzają w podstawy demokracji. Suski, pytany o to, czy nie obawia się ewentualnych sankcji ze strony USA, stwierdził, że „może mi zabronią kontaktować się z moją chrzestną, która mieszka od wielu lat w Chicago”. - To będzie bolesne, ale jakoś to wytrzymam - powiedział.

- Mamy w ostatnim okresie dość agresywny atak na Polskę. Mieliśmy takie elementy wojny informacyjnej, hybrydowej, włamania na konta ministrów i ogłaszanie tych wykradzionych maili na zagranicznych portalach polskojęzycznych. Na szczęście nie mają one zbyt wielkiego zasięgu, ale nie jest wykluczone, że państwa, które są wrogie wobec Polski mogłyby wejść, wykupując jakąś stację telewizyjną, na nasz obszar - mówił Suski.

Iwona Śledzińska-Katarasińska zauważyła w odpowiedzi, że „dopóki nie jest zamknięty proces koncesyjny (TVN24 - red.), ta ustawa jest tylko i wyłącznie po to, by zmienić reguły gry w trakcie tego procesu temu właśnie koncesarjuszowi”. - To jest projekt, który jakby łamie konstytucyjne standardy stanowienia prawa. To łamię konstytucyjne wolności i godzi w gospodarcze interesy Polski - powiedziała.

- Czy to jest odwet? Bo tak tu usłyszałam jakiś taki głos, że Nord Stream, to Amerykanie nie chcieli nam pomóc. W odwecie to robicie tej stacji? A widzowie tej stacji? Przecież mówimy w tej chwili o koncesji dla kanału satelitarnego. Te ograniczenia kapitałowe biorą się stąd, że nadawanie naziemne to jest dysponowanie dobrami rzadkimi i dlatego, jeżeli mam dobra rzadkie, to muszę to jakoś sprawiedliwie dzielić. Ale jeśli chodzi o nadawanie satelitarne, to nie są żadne dobra rzadkie i nie ma żadnego problemu - podkreśliła posłanka KO.

Beata Maciejewska z Lewicy oceniła, że „PiS robi wszystko żeby Polki i Polacy mieli dostęp tylko i wyłącznie do informacji, która jest filtrowana przez PiS, sprawdzana przez PiS i przez PiS kontrolowana”. - Konsekwencje tego bubla prawnego, są takie same, jakby wpuścić gdzieś małpę z brzytwą. Dla naszego kraju są one miażdżące pod względem chociażby gospodarczym, bo całkowicie przestajemy być wiarygodni jako partner, kraj w którym można swobodnie inwestować - mówiła.

Cezary Tomczyk przypomniał natomiast tzw. „gest Lichockiej” z lutego zeszłego roku, gdy posłanka PiS i członkini Rady Mediów Narodowych pokazała środkowy palec na sali sejmowej po tym, jak PiS przegłosował przekazanie blisko 2 mld zł na TVP. - Wydaje się, że dokładnie to dzisiaj robicie polskiemu społeczeństwu. Cieszę się, że na sali jest poseł Lichocka, bo to rzeczywiście pod tym względem symboliczne. Ten gest dzisiaj jest pokazywany nie tylko jednej konkretnej stacji telewizyjnej, ale tak naprawdę nam wszystkim, całemu społeczeństwu - zwrócił uwagę.

- Mimo że wszyscy jesteśmy w maskach, to mam wrażenie, że jednak dzisiaj można śmiało powiedzieć, że maski opadły i jak zajrzymy sobie do Konstytucji (...) to warto przytoczyć artykuł 14 Konstytucji, który mówi, że RP zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Więc jakby tylko z tego artykułu, a Konstytucję stosuje się wprost, wiemy że jest to niemożliwe - powiedział były szef klubu KO.