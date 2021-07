Podstawowe badania dla osób po 40. roku życia. Program "Profilaktyka 40 plus" - jak się zapisać?

Od 1 lipca rusza program "Profilaktyka 40 plus". Po wypełnieniu ankiety osoby po 40. roku życia otrzymają skierowanie na pakiet podstawowych badań (głównie z krwi).

Aby zapisać się na badania, należy wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta lub zadzwonić pod numer 22 735 39 53 (infolinia programu "Profilaktyka 40 plus").

- Program "Profilaktyka 40 plus" jest po to, żebyśmy pamiętali o naszym zdrowiu, żeby na odpowiednio wczesnym etapie wychwytywać dolegliwości, problemy z naszym zdrowiem - powiedział w Raszynie pod Warszawą premier Mateusz Morawiecki, który wraz z ministrem zdrowia ogłosił rozpoczęcie programu.

Szef rządu dodał, że od dziś nie obowiązują limity przyjęć do lekarzy specjalistów. - Cały czas polska służba zdrowia choruje na brak specjalistów. To wielodekadowe zapóźnienie, którego nie da się skompensować bardzo szybko, ale idziemy we właściwym kierunku, przyjmujemy nowych adeptów medycyny - mówił.

- Warto, by wszyscy skorzystali z programu "Profilaktyka plus" - ocenił. - Ja jestem wprawdzie 50+, ale tak sobie uświadomiłem, że też muszę zrobić wkrótce jakąś profilaktykę, też muszę przebadać się - oświadczył Mateusz Morawiecki.