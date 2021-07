Kaczyński, Orbán i Le Pen podpisują wspólny dokument ws. UE

- Dzisiaj w co najmniej kilku stolicach europejskich o tej samej porze przywódcy wielu partii, ok. dziesięciu, podpisują wspólną deklarację - powiedział prezes PiS dodając, że chodzi m.in. o włoską Ligę Matteo Salviniego, hiszpański Vox Santiago Abascala, francuskie Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, węgierski Fidesz Viktora Orbána oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Wicepremier wygłosił kolejne w ostatnim czasie oświadczenie. W czwartek lider PiS przekazał, że do klubu Prawa i Sprawiedliwości wraca - już jako reprezentant Partii Republikańskiej - Lech Kołakowski, dzięki czemu liczebność klubu wzrosła do połowy ustawowej liczby posłów .

- Nie bardzo wiadomo, co z tego ma wyjść, ale można przypuszczać, że chodzi o pogłębianie procesów, które w naszym przeświadczeniu - to jest przeświadczenie wspólne - nie prowadzą do rozwoju UE, Europy, ale prowadzą do głębokiego kryzysu, który zresztą już trwa, prowadzą do zjawisk, które z założeniami twórców Unii Europejskiej, a także praktyką pierwszych lat czy nawet dziesięcioleci UE nie mają nic wspólnego - do superpaństwa, do centralizacji i przede wszystkim do przeprowadzenia rewolucji kulturalnej, która ma zniszczyć dotychczasowe struktury społeczne (począwszy od rodziny), dotychczasowe tradycje, można powiedzieć - stworzyć nowego człowieka - oświadczył Jarosław Kaczyński.

"Prawo do zwierzchności narodu - podstawowe"

Zdaniem Kaczyńskiego, ruch ludzi kontestujących procesy zachodzące w UE jest coraz szerszy.

- To inicjatywa, która po wystąpieniu premiera Orbána w mediach europejskich jest potężnym wsparciem dla tych wszystkich, którzy chcieliby zachować tradycję europejską, narody europejskie, ich różnorodność, ich bogactwo, a jednocześnie podtrzymać stałą, zinstytucjonalizowaną współpracę, wolność poruszania się, wolność gospodarczą i wolność indywidualną, wolność, która ma obejmować to wszystko, co tradycyjnie było rozumiane jako wolności i prawa obywatelskie, w tym oczywiście prawo najbardziej podstawowe w demokracji, czyli prawo do zwierzchności narodu - powiedział prezes PiS.

Zaznaczył, że zwierzchność narodu to także zwierzchność konstytucji. - Bo jeżeli jest coś ponad konstytucją danego państwa to znaczy, że zwierzchności narodu nie ma, że jest jakiś wyższy suweren. My tę zasadę odrzucamy, chociaż zgadzamy się na to, żeby w pewnym zakresie sprawy były decydowane wspólnie - ale rzeczywiście wspólnie, i nie na zasadzie, że kto silniejszy, ten lepszy, że ci najsilniejsi tak naprawdę mają wyłączność do podejmowania decyzji - dodał Kaczyński.