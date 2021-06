Wielka Brytania. Minister zdrowia rezygnuje

Wcześniej Hancock usłyszał już pytania, dotyczące jego relacji ze współpracownicą.

Oficjalna przyczyną jest złamanie zasad dystansu społecznego. Na początku maja Brytyjczyków obowiązywał m.in. zakaz kontaktów z osobami spoza swojego gospodarstwa domowego.

W liście rezygnacyjnym, który Hancock skierował do premiera Johnsona, napisał m.in., że rząd pracował ciężko, aby kraj pokonał pandemię, a ostatnią rzeczą, jakiej chciałby, to to, by jego życie prywatne odwróciło uwagę od nadrzędnego celu, jakim jest wyjście z obecnego kryzysu.

Hancock resignation letter pic.twitter.com/C01TFiKIog — Hugo Gye (@HugoGye) June 26, 2021

Przeprosił za złamanie dystansu społecznego oraz, za to, co jego rodzina musi obecnie przechodzić. "Muszę być teraz ze swoimi dziećmi" - napisał.

Podkreślił też, że pełnienie funkcji ministra zdrowia w rządzie Johnsona (był nim od września 2020 - red.), była dla niego największym zaszczytem.

Podziękował swoim współpracownikom, zapewniając jednocześnie, że reformy, jakie wspólnie zapoczątkowali, zapewnia lepsza opiekę medyczną Brytyjczyków w nadchodzących latach. Samemu premierowi Hancock podziękował za przyjaźń i wsparcie, a także za optymizm w "przezwyciężaniu tej okropnej choroby".

Johnson z kolei podziękował Hancockowi za prace włożona w walkę z pandemią i zapewnił, że odchodząc z gabinetu powinien być dumny ze swoich osiągnięć.