Chińska straż przybrzeżna od 112 dni w pobliżu japońskich wysp

W związku z pojawieniem się w pobliżu wysp Senkaku chińskich jednostek, Japonia wysłała swoje jednostki straży przybrzeżnej, które wezwały chińskie jednostki do tego, by nie zbliżały się do japońskich wód wokół wysp.

Od początku 2021 roku było 20 dni, kiedy chińskie jednostki wpłynęły na japońskie wody terytorialne. W 2020 roku było 29 takich dni.

W lutym Chiny zmieniły obowiązujące w tym kraju przepisy pozwalając jednostkom straży przybrzeżnej otwierać ogień do obcych jednostek na wodach, które Pekin uważa za poddane swojej jurysdykcji.

Chiny roszczą sobie prawo do wysp Senkaku od lat 70-tych. Wody wokół wysp są bogate w surowce naturalne - takie jak ropa i gaz.