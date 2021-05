Putin: Wybijemy zęby tym, którzy będą chcieli nas ugryźć

- Każdy chce nas gdzieś ugryźć lub coś nam odgryźć. Ale ci, którzy mają zamiar to zrobić powinni wiedzieć, że wybijemy im zęby, żeby nie mogli ugryźć - oświadczył.

Według Władimira Putina, w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że niesprawiedliwe jest, iż bogactwo Syberii należy do jednego państwa.

- To oczywiste. A gwarancją tego jest rozwój naszych sił zbrojnych - zaznaczył.

Władimir Putin ocenił, że Rosja ma wielki potencjał. Podkreślił, że to największe pod względem terytorium państwo świata. - Wydaje się, że 146 mln mieszkańców to nie tak dużo w porównaniu z krajami, w których żyją setki milionów lub ponad miliard, ale to nadal dużo - mówił.

Rosyjski prezydent odniósł się też do ZSRR. Według niego, to "nic innego niż historyczna Rosja, tylko o innej nazwie i ideologii". - Ale z geopolitycznego punktu widzenia to Rosja historyczna - stwierdził. - Nawet po utracie jednej trzeciej potencjału Rosja jest dla niektórych wciąż zbyt duża - mówił Putin. Zadeklarował, że Federacja Rosyjska będzie się wzmacniać.