Karnowski: Jestem winny, że odbyły się w miarę uczciwe wybory

- Myślę, że prezydent Andrzej Duda powinien nam podziękować, że nie został wybrany jak prezydent (Aleksander) Łukaszenko na Białorusi - mówił prezydent Sopotu odnosząc się do decyzji części samorządowców - w tym jego - by nie wydawać Poczcie Polskiej spisów wyborców niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

- Przyjmuję na siebie winę, jako jeden z głównych winowajców, że odbyły się w miarę uczciwe wybory - dodał Karnowski.

- Gdybyśmy wydali spisy wyborców wybory, w kulawej formie, mogłyby się odbyć - przyznał prezydent Sopotu.