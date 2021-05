Paweł Zalewski: PO znajduje się w bardzo złym stanie

Zarząd Krajowy PO podjął w piątek wieczorem decyzję o usunięciu z partii dwóch posłów - Pawła Zalewskiego i Ireneusza Rasia. Powodem miało być „szkodzenie Platformie, podważanie decyzji władz oraz nieuczciwość wobec koleżanek i kolegów z Platformy i Klubu Parlamentarnego”. - Po tym, co pokazali, nie było innego wyjścia - powiedział „Rzeczpospolitej” rozmówca z PO, przypominając, że Raś „wprowadził m.in. w błąd opinię publiczną co do sytuacji wewnątrz PO oraz zapowiedział budowę konkurencyjnego projektu”.

- Jestem bardzo zaskoczony, bo nikt ze mną nie rozmawiał, nikt nie informował mnie, że taka procedura usunięcia pana posła Rasia i mnie, została wszczęta - komentował Paweł Zalewski kilkadziesiąt minut po informacji o wyrzuceniu z partii. - Nikt nie przedstawił mi zarzutów, nikt nie dał możliwości obrony. Ja dostałem tylko po tej decyzji telefon od sekretarza generalnego partii, pana (Marcina) Kierwińskiego, który poinformował mnie o niej. Ale on też nie był w stanie przedstawić mi zarzutów. Powiedział, że one zostaną sformułowane w uzasadnieniu, które otrzymam - opowiadał w Polsat News.